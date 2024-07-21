Челябинские эксперты предсказывают «жаркие» выборы в Гордуму

Наталья Балынская, член общественного Штаба по контролю и наблюдению за выборами, считает, что хоть выборы и будут конкурентными, но без использования «грязных» технологий. По ее мнению, в Челябинске повысилась политическая культура. Важно и то, что в регионе на выборах вновь будет работать большой пул общественных наблюдателей. Помогают сделать выборы прозрачными и легитимными и современные технологии — дистанционное электронное голосование, «мобильный избиратель» и другие.