Челябинские эксперты предсказывают «жаркие» выборы в Гордуму

Реформу местного самоуправления, которая с 2014 года районным администрациям стать самостоятельными муниципальными образованиями, признали неудачной.
Члены «Экспертного клуба» Челябинской области рассказали на круглом столе медиахолдинга «Гранада Пресс» о том, какими они видят предстоящие выборы в Гордуму. Напомним, в этом году в парламент пройдут 12 депутатов по партийным спискам и 25 — по одномандатным округам.
Политолог Александр Мельников уверен, что выборы будут «жаркими», конкурентными и многим претендентам на депутатское кресло придется отстаивать свою победу после 8 сентября в судах. По его прогнозам, большинство получит команда Алексея Текслера в составе «Единой России». Впрочем, это вполне предсказуемо.
Социолог и доктор политических наук Сергей Зырянов подчеркнул, что в Гордуме будут представлены еще две-три партии — «Справедливая Россия» и КПРФ. Коммунисты будут претендовать сразу на несколько мандатов.
«Я полагаю, что самый главный сюжет избирательной компании в городскую думу связан с выборами губернатора. И появление Текслера в качестве лидера списка “Единой России” — это такой технологический приём, который должен показать, что губернатора интересует не только область. Он когда пришёл в регион, то сразу сказал, что Челябинск — его родной город», — подчеркнул Сергей Зырянов.
Андрей Лавров, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области, считает, что Думу ожидает качественное изменение.
«Очень надеюсь, что наконец-то каждый депутат будет работать, а не сидеть и решать свои проблемы. Населению такие депутаты никогда не были нужны, властям — тоже. Это идет от президента. Депутаты должны работать, если хотите, в том режиме, который задаёт для Челябинской городской думы Котова», — говорит он.
Наталья Балынская, член общественного Штаба по контролю и наблюдению за выборами, считает, что хоть выборы и будут конкурентными, но без использования «грязных» технологий. По ее мнению, в Челябинске повысилась политическая культура. Важно и то, что в регионе на выборах вновь будет работать большой пул общественных наблюдателей. Помогают сделать выборы прозрачными и легитимными и современные технологии — дистанционное электронное голосование, «мобильный избиратель» и другие.