Алексей Текслер поблагодарил челябинских металлургов за работу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинских металлургов с профессиональным праздником. Глава региона принял участие в праздничном мероприятии «Горячие сердца на все времена» в СК «Металлург». Он отметил, что помнит этот праздник с детства.