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Алексей Текслер поблагодарил челябинских металлургов за работу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинских металлургов с профессиональным праздником.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинских металлургов с профессиональным праздником. Глава региона принял участие в праздничном мероприятии «Горячие сердца на все времена» в СК «Металлург». Он отметил, что помнит этот праздник с детства.

«Сегодня благодаря вашему труду, дорогие друзья, комбинат работает на победу, комбинат работает для нашей страны, комбинат делает все, чтобы наша страна развивалась», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Губернатор вручил сотрудникам ПАО «ЧМК» награды. Сотрудники комбината получили почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, губернатора Челябинской области, благодарности, медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, звания «Почетный металлург».