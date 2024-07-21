Алексей Текслер поблагодарил челябинских металлургов за работу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинских металлургов с профессиональным праздником. Глава региона принял участие в праздничном мероприятии «Горячие сердца на все времена» в СК «Металлург». Он отметил, что помнит этот праздник с детства.
«Сегодня благодаря вашему труду, дорогие друзья, комбинат работает на победу, комбинат работает для нашей страны, комбинат делает все, чтобы наша страна развивалась», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.
Губернатор вручил сотрудникам ПАО «ЧМК» награды. Сотрудники комбината получили почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, губернатора Челябинской области, благодарности, медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, звания «Почетный металлург».