МИД Белоруссии ведет переговоры с ФРГ о приговоренном к смертной казни немце

Гражданина Германии Рико Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Его обвиняют по шести статьям УК страны, в их числе — наемничество и терроризм. По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского, сражающегося на стороне ВСУ, однако в самом полку это отрицают. По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва», однако неизвестно, какого именно. Германский МИД уже связался с белорусскими властями.