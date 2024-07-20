Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху об ударе по Йемену: Израиль будет защищаться любыми средствами

Премьер-министр Израиля назвал атаку йеменского порта Ходейда ответом на удары со стороны хуситов. Он добавил, что страна будет защищаться любыми средствами и каждый, кто атакует ее, заплатит высокую цену.

Источник: Reuters

«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию. Каждый, кто стремится видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен поддержать борьбу Израиля против Ирана и его пособников, будь то в Йемене, Газе или Ливане», — сказал Биньямин Нетаньяху в обращении, которое опубликовано в его соцсети X (бывший Twitter).

Как добавил премьер Израиля, удар по Йемену стал прямым ответом на атаку беспилотника по Тель-Авиву, которая произошла 19 июля. Он также сказал, что за последние восемь месяцев хуситы запустили сотни баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по территории страны.

По словам Биньямина Нетаньяху, атакованный порт использовался для военных целей. Он сказал, что порт «служил точкой получения смертоносного оружия», которое поставлял Иран.

Ранее ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов в районе порта Ходейда в Йемене. Минздрав йеменского движения «Ансар Аллах» сообщал, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Их точное количество не называется. Это первый случай, когда Израиль наносит прямой удар по территории Йемена.