Нетаньяху об ударе по Йемену: Израиль будет защищаться любыми средствами

«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию. Каждый, кто стремится видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен поддержать борьбу Израиля против Ирана и его пособников, будь то в Йемене, Газе или Ливане», — сказал Биньямин Нетаньяху в обращении, которое опубликовано в его соцсети X (бывший Twitter).
Как добавил премьер Израиля, удар по Йемену стал прямым ответом на атаку беспилотника по Тель-Авиву, которая произошла 19 июля. Он также сказал, что за последние восемь месяцев хуситы запустили сотни баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по территории страны.
По словам Биньямина Нетаньяху, атакованный порт использовался для военных целей. Он сказал, что порт «служил точкой получения смертоносного оружия», которое поставлял Иран.