Нетаньяху об ударе по Йемену: Израиль будет защищаться любыми средствами

«Мы будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию. Каждый, кто стремится видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен поддержать борьбу Израиля против Ирана и его пособников, будь то в Йемене, Газе или Ливане», — сказал Биньямин Нетаньяху в обращении, которое опубликовано в его соцсети X (бывший Twitter).