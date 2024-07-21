Додон решил ради места в кабмине не баллотироваться в президенты Молдовы

«Если говорить о молдавской политике, а я не намерен из нее уходить, то мне ближе правительство, я был бы готов работать в правительстве. Я сейчас не говорю про должности».
Политик уточнил, что Молдова является парламентской республикой, и полномочия есть у премьер-министра и кабмина.
По словам Додона, было бы правильным, если бы президент был одинаково близок ко всем партиям и одновременно далек от политических сил. Он признал, что на высшем посту поддерживал социалистов, а Майе Санду сейчас ближе партия «Действие и солидарность», поэтому нельзя говорить о президенте для всех. Политик полагает, что нужно было бы законодательно закрепить непартийность главы государства.
Выборы президента республики назначены на 20 октября текущего года. Санду уже сообщила о намерении идти на второй срок. В тот же день пройдет референдум, на котором граждане страны выскажут свое мнение по поводу вступления Молдовы в Евросоюз.