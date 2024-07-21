Додон решил ради места в кабмине не баллотироваться в президенты Молдовы

По словам Додона, было бы правильным, если бы президент был одинаково близок ко всем партиям и одновременно далек от политических сил. Он признал, что на высшем посту поддерживал социалистов, а Майе Санду сейчас ближе партия «Действие и солидарность», поэтому нельзя говорить о президенте для всех. Политик полагает, что нужно было бы законодательно закрепить непартийность главы государства.