Санкции против России назвали преступными

Ортега назвал санкции против России преступными и подчеркнул, что меры негативно отражаются на многих странах. «Они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир», — отметил он.
Лидер Никарагуа добавил, что инициаторы санкций являются «бандитами». Он также резко выступил против антироссийских ограничений.
На той же встрече с Володиным Ортега предрек поражение НАТО. По его мнению, альянсу нужно понять «раз и навсегда», что он не одержит победу в конфликте на Украине.