СМИ: команда Трампа готовится к подрыву рейтинга Харрис при ее выдвижении

«Кампания Дональда Трампа ведет масштабную подготовку для атаки на вице-президента Камалу Харрис в случае, если президент Байден откажется быть кандидатом от демократов», — пишет издание.
В частности, по данным издания, команда Трампа пытается определить уязвимости Харрис путем различных исследований, включая опросы.
Кроме того, газета пишет, что незадолго до съезда республиканцев команда Трампа подготовила серию направленных против Харрис роликов для показа делегатам и на телевидении, однако после покушения на Трампа было решено отказаться от этой затеи.
Помимо этого, газета пишет, что национальный комитет Республиканской партии внимательно следит за финансированием избирательной кампании Байдена и будет готов подавать иски, если Харрис каким-либо образом незаконно воспользуется этим финансированием.
На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок.
Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.