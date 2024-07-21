ЕС потребует доступ к британским рыболовецким водам за сближение с Британией

По данным газеты, ЕС готовит список требований, которые он хочет предъявить на будущих переговорах с правительством Великобритании. При этом европейские дипломаты заявили газете, что ЕС пока не понимает, чего именно хотят добиться новые британские власти в рамках этих переговоров.