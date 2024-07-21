ЕС потребует доступ к британским рыболовецким водам за сближение с Британией

По данным газеты, ЕС готовит список требований, которые он хочет предъявить на будущих переговорах с правительством Великобритании. При этом европейские дипломаты заявили газете, что ЕС пока не понимает, чего именно хотят добиться новые британские власти в рамках этих переговоров.
«Евросоюз потребует доступа к британским рыболовным водам в обмен на более тесные отношения с Великобританией», — говорится в публикации.
Также, по данным газеты, ЕС хочет вынести на переговоры тему беспрепятственного посещения, обучения и работы европейской молодежи в Великобритании.
Ранее, 16 июля, Bloomberg узнало о планах Британии и стран ЕС усилить контроль за танкерами РФ. Также может быть создана рабочая международная группа для «срочного принятия конкретных мер» по затруднению получения Россией средств с поставок нефти.