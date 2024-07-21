Хуситы пообещали Израилю эффективный ответ на удар по порту в Йемене

ВВС Израиля атаковали порт в Йемене, который контролируют хуситы. По данным местных СМИ, в результате авиаударов по нефтяным объектам и электростанции в Ходейде пострадали десятки человек. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эта операция является ответов на атаку хуситского беспилотника по Тель-Авиву накануне и пообещал защищать Израиль любыми средствами и на всех фронтах. Хуситы назвали атаку ЦАХАЛ израильской агрессией и пообещали дать эффективный ответ.