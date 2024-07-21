Володин прилетел на Кубу с высокопоставленными депутатами Госдумы

Ранее Володин посетил Никарагуа. Спикер встретился с президентом страны Даниэлем Ортегой, который заявил, что НАТО приближает свое поражение из-за Украины, усугубляя кризис в регионе. Он также назвал санкции против России преступными и подчеркнул, что они ослабляют не только сам Запад, но и весь мир.