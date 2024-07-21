Саудовская Аравия заявила, что не участвовала в атаке на Ходейду

Ранее источник сообщил РИА Новости, что США и Великобритания нанесли пять авиаударов по позициям хуситов в городе Ходейда на западе Йемена. Источник добавил, что в результате авиаударов начался сильный пожар в топливных баках в порту Ходейды. Министерство здравоохранения правительства хуситов заявило, что Израиль нанес авиаудары по нефтехранилищам в порту города. Источник в местных органах власти заявил РИА Новости, что два человека погибли, трое ранены при авиаударах по Ходейде. Позднее йеменское агентство Saba со ссылкой на минздрав сообщило о ранении 80 человек.