Yomiuri: США возьмут на себя обязанность по защите Японии ядерным оружием

Ожидается, что для обсуждения содержания этого документа уже в текущем месяце стороны проведут переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «два плюс два». По сведениям источников издания в японском правительстве, готовящийся совместный документ четко обрисует систему «расширенного сдерживания», в рамках которой США обязуются защищать Японию. В частности, в совместном документе будет особенно подчеркнута готовность США осуществлять сдерживание посредством ядерного оружия. Там также будут описано, при каких условиях США будут готовы к военным действиям в отношении третьих стран, угрожающим японской стороне.