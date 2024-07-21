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Зеленский послал сигнал России после «двойного удара», пишут СМИ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проявляет готовность к переговорам с Россией из-за больших проблем как во внутренней, так и во внешней политике, пишет CNN.

Источник: Reuters

«В настоящее время Киев сталкивается с двойным ударом: сложной фронтовой ситуацией и политической неопределенностью относительно уровня будущей поддержки со стороны ближайших союзников Украины», — говорится в статье.

Как отметила аналитик Орыся Луцевич, сложная ситуация вынуждает Владимира Зеленского намекать на мирные переговоры с Москвой.

«Это одновременно и сигнал России, и сигнал глобальному Югу, что Украина не является какой-то обструктивной силой. Она готова сесть за стол переговоров», — привел ее слова CNN.

Ранее Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором мирном саммите по Украине.

Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

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