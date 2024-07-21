Президент Кубы заявил о замечательном состоянии связей с РФ

«Отношения между нашей страной и Кубой динамично развиваются, и надо отдать должное: многое делаете вы и наш президент Владимир Путин. Со своей стороны нам необходимо постараться, чтобы парламентское измерение было максимально использовано, принимались конкретные решения и была отдача от нашего взаимодействия — оно у нас на высочайшем уровне», — указал Володин.