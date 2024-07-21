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Трамп снял с уха белую повязку, ставшую символом поддержки после покушения

Источник: Российская газета

Экс-президент США и один из кандидатов на пост главы государства Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс появился без белой повязки на правом ухе. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что многие сторонники Трампа начали использовать повязку в качестве символа его поддержки после покушения.

На митинге, который прошел 20 июля в штате Мичиган, вместо повязки был пластырь телесного цвета.

Напомним, 13 июля на предвыборном мероприятии в Милуоки (штат Пенсильвания) прозвучали выстрелы, а Трамп чудом остался жив. Пуля повредила только часть уха.

Стрелявший в республиканца 20-летний Томас Мэтью Крукс был ликвидирован снайпером Секретной службы.