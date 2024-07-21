WP: Секретная служба США отказывалась выделить дополнительные ресурсы на охрану Трампа

Как уточняется в статье, советники Трампа выражали недовольство тем, что служба, ответственная за охрану первых лиц США, «делает недостаточно для защиты бывшего президента». «Гнев советников Трампа усилился в связи с тем, что представитель службы публично отрицал, что какие-либо запросы дополнительных мер безопасности, поданные Трампом или его охраной, отклонялись», — отмечается в материале. Как в нем утверждается, позднее в Секретной службе США признали, что какие-то запросы могли быть отклонены.