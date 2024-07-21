CNN рассказал о намеках Зеленского на готовность к переговорам с Россией

«Не все зависит от нас, — признает Зеленский. — Мы знаем, каким будет справедливый конец войны, но это зависит не только от нас. Это зависит не только от наших людей и нашего желания. Это зависит и от финансов, от оружия, от политической поддержки, от единства в ЕС, в НАТО, в мире».