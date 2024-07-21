Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Игорь Кобзев посетит Тайшет с рабочим визитом

С рабочим визитом глава Иркутской области приедет в Тулун, Черемховский, Аларский и Нижнеудинский районы.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отправился в рабочую поездку, во время которой посетит сразу несколько территорий региона. В том числе Тулун, Черемховский, Аларский, Нижнеудинский и Тайшетский районы. Об этом сообщает ИА «Тайшет24» со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья.

В Тайшет Игорь Кобзев приедет вечером во вторник, 23 июля. В этот день состоится встреча с местными жителями. Диалог с населением продлится три часа в ДК «Юбилейный».

Следующий день губернатор посвятит осмотру состояния дорог в городе. Также внимание уделят строительной площадке школы на 1275 мест, центру спортивных единоборств «Сокол», микрорайону Пахотищева и селу Шелехово.

Вернувшись в Тайшет, глава Приангарья посетит Тайшетскую районную больницу и пошивочный цех в ателье «Элегант», где ведётся производство плащ-палаток, спальников и носилок для раненных бойцов СВО.