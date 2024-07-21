Бразилия предложила кандидатуру Колумбии на членство в БРИКС

«Наш президент Лула да Силва предложил Колумбию в качестве нового полноценного члена БРИКС. Пока сложно сказать, какая из стран далее присоединится. Есть целый ряд кандидатов, в том числе из Латинской Америки», — сказал Лима Баэна Соарес ТАСС.
Так он ответил на вопрос, какая страна Латинской Америки, по его мнению, может следующей присоединиться к БРИКС. Посол Бразилии считает, что саммит БРИКС в Казани станет «отличной возможностью» для обсуждения этого вопроса. Мероприятие пройдет в октябре.
Президент Колумбии Густаво Петро и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсуждали вопрос расширения БРИКС в апреле. Тогда Петро заявил, что Колумбия заинтересована в присоединении к организации. По его словам, Лула да Силва будет этому способствовать.
В БРИКС сейчас входят десять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Аргентина была приглашена в объединение, но после смены руководства отказалась от этого.