Бразилия предложила кандидатуру Колумбии на членство в БРИКС

Так он ответил на вопрос, какая страна Латинской Америки, по его мнению, может следующей присоединиться к БРИКС. Посол Бразилии считает, что саммит БРИКС в Казани станет «отличной возможностью» для обсуждения этого вопроса. Мероприятие пройдет в октябре.