Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военная операция на Украине, день 879-й

над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Украины сбито 35 ударных дронов. Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал преступными санкции Запада против РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:54 Причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к получению взятки в особо крупном размере подтверждается сведениями из налоговой, госконтрактами и прочими документами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

08:42.

08:27 Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал преступными санкции Запада против РФ.

«Они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир», — сказал Ортега (цитата по ТАСС).

08:21 По территории Украины были запущены три баллистические ракеты, две управляемые авиационные ракеты и 39 ударных БПЛА. Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.

Сбить удалось 35 дронов.

08:14 В Сумской области под удар попали объекты критической инфраструктуры, сообщила областная военная администрация в Telegram.

08:10 Четыре дрона уничтожены над Днепропетровской областью Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

08:06 Средства ПВО ночью уничтожили пять БПЛА над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 879-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.