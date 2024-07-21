Военная операция на Украине, день 879-й

08:54 Причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к получению взятки в особо крупном размере подтверждается сведениями из налоговой, госконтрактами и прочими документами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
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08:27 Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным назвал преступными санкции Запада против РФ.
«Они не понимают, что их преступные действия в сфере экономики и финансов ослабляют не только их самих, но и весь мир», — сказал Ортега (цитата по ТАСС).
08:21 По территории Украины были запущены три баллистические ракеты, две управляемые авиационные ракеты и 39 ударных БПЛА. Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.
Сбить удалось 35 дронов.
08:14 В Сумской области под удар попали объекты критической инфраструктуры, сообщила областная военная администрация в Telegram.
08:10 Четыре дрона уничтожены над Днепропетровской областью Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
08:06 Средства ПВО ночью уничтожили пять БПЛА над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 879-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.