Джонсон допустил отказ от требования возврата Украине границ 1991 года

«Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И “давайте будем просто воевать”», — сказал он. Джонсон отверг обвинения в срыве переговоров Москвы и Киева и назвал их чушью.