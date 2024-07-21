Джонсон допустил отказ от требования возврата Украине границ 1991 года

Украине придется отказаться от требования о возвращении к границам 1991 года для урегулирования конфликта, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон в статье для газеты Daily Mail.
По мнению Джонсона, положить конец конфликту на Украине на необходимых Западу и Киеву условиях сможет экс-президент США Дональд Трамп, если он будет вновь избран на должность главы государства.
«[России] придется отступить как минимум до границ, существовавших до [24 февраля] в 2022 году, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению», — написал Джонсон.
По мнению Джонсона, Трампу при возвращении в Белый дом придется продемонстрировать полную поддержку украинцев. Трамп мог бы увеличить военную помощь Киеву и дать ему необходимые разрешения на использование американского оружия, считает Джонсон.
Украинские силы после завершения конфликта могли бы заменить часть американского контингента в Европе, в том числе потому, что они научились эффективно взаимодействовать с техникой НАТО, считает бывший британский премьер.
Джонсон ранее высказывал мнение, что Украине удастся вернуть все территории, утраченные после 2014 года, в том числе Крым.
В апреле 2022 года, вскоре после начала российской военной операции на Украине Джонсон посещал Киев и встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским. Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, говорил, что именно Джонсон, занимавший тогда пост премьера, посоветовал Киеву отказаться от них.
«Больше того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И “давайте будем просто воевать”», — сказал он. Джонсон отверг обвинения в срыве переговоров Москвы и Киева и назвал их чушью.
Россия считает вопрос о статусе Крыма закрытым и настаивает на признании Киевом новых территориальных реалий. В середине июня президент России Владимир Путин предложил Украине вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Зеленский назвал его предложение ультиматумом.