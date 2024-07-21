Болтон предупредил о «разрушительных уступках» России при Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский еще в октябре 2022 года утвердил своим указом решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с Москвой, пока президентом России является Путин. Однако уже в марте он впервые не исключил, что переговоры могут начаться, если Киев вернет контроль над территориями, утраченными уже после февраля 2022 года. 19 июля он также заявил, что «горячая фаза войны» может закончиться до конца года, а потерянные в ходе конфликта территории, вероятно, не будут возвращать силой.