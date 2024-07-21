Вице-премьер проверил в Северном Казахстане стройку домов для пострадавших от паводков

На Петропавловской ТЭЦ-2 в текущем году в рамках инвестиционных и ремонтных кампаний планируется выполнение работ на 17,6 млрд тенге. До 2027 года планируется ежегодное выделение бюджетных средств по 4 млрд тенге для строительства 739 км воздушных линий и 240 подстанций. В целом, на ремонт и модернизацию из средств акционеров направлено 17,6 млрд тенге.