Вице-премьер проверил в Северном Казахстане стройку домов для пострадавших от паводков

«На сегодняшний день в эксплуатацию сдано 200 жилых строений. Скляру было доложено, что до 1 октября планируется завершить строительство 700 домов. Работы ведутся на средства компаний Kaspi, Kazakhmys и Kazminerals management».
Скляр также проинспектировал ремонтно-восстановительные работы в пострадавших от паводка микрорайонах Подгора и Кожевенный города Петропавловск.
«В настоящее время в регионе задействовано 70 механизированных бригад. Приступили к ремонту более 1 тыс. домов, в том числе 250 домов — силами механизированных бригад, снесено 890 аварийных строений», — отмечается в сообщении.
С учетом короткого строительного сезона, первый вице-премьер поручил ускорить все восстановительные работы и обеспечить их качество.
Далее Скляр проверил подготовку к отопительному периоду в СКО.
С учетом износа оборудования Петропавловской ТЭЦ-2 на 57,3%, Северо-Казахстанской РЭК — на 96,6%, теплосетей — на 77,5%, в регионе проводятся масштабные работы по модернизации системы теплоснабжения.
На Петропавловской ТЭЦ-2 в текущем году в рамках инвестиционных и ремонтных кампаний планируется выполнение работ на 17,6 млрд тенге. До 2027 года планируется ежегодное выделение бюджетных средств по 4 млрд тенге для строительства 739 км воздушных линий и 240 подстанций. В целом, на ремонт и модернизацию из средств акционеров направлено 17,6 млрд тенге.
Роман Скляр поручил обеспечить качество работ и завершение их в сроки для бесперебойного прохождения отопительного сезона.