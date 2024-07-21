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Токаев направил телеграмму королю Бельгии

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Бельгии Филиппу в связи с национальным днем королевства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Филиппу по случаю национального дня Королевства Бельгии, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

«Мне приятно отметить, что Казахстан и Бельгию связывают прочные партнерские отношения, опирающиеся на тесные узы дружбы и взаимного уважения», — говорится в телеграмме.

Президент Казахстана в своей телеграмме пожелал королю Филиппу успехов во всех его благородных начинаниях, а бельгийскому народу — счастья и процветания.

Отметим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что король Бельгии Фиилипп родился 15 апреля 1960 года в Брюсселе. Престол занимает с 2013 года.