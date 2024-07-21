Лукашенко обратился к металлургам, сказав об одних из лучших в мире марках стали

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе президента.
День металлурга отмечается 21 июля. Александр Лукашенко отметил, что этот праздник «объединяет всех сильных духом людей, которые трудятся в металлургической промышленности».
«Плоды вашей нелегкой работы служат основой многих производственных процессов», — подчеркнул президент.
В поздравлении говорится, что «использование белорусских разработок и марок стали, которые по праву считаются одними из лучших в мире, способствует укреплению ключевых сфер экономики».
Особые слова благодарности белорусский лидер адресовал ветеранам отрасли. Александр Лукашенко пожелал всем металлургам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и счастья.