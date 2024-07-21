Алиев назвал изменение конституции Армении условием мирного соглашения

В конституции Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. «Пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно. И я хочу, чтобы все меня поняли правильно. Это не попытка нашего вмешательства. Но с этим пунктом в их конституции это невозможно, потому что конституция выше любого другого документа, включая международный договор», — сказал Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме (цитата по Azertag).