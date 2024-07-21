Алиев назвал изменение конституции Армении условием мирного соглашения

В конституции Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. «Пока этот пункт существует, мирное соглашение невозможно. И я хочу, чтобы все меня поняли правильно. Это не попытка нашего вмешательства. Но с этим пунктом в их конституции это невозможно, потому что конституция выше любого другого документа, включая международный договор», — сказал Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме (цитата по Azertag).
Еще одно условие для для подписания мирного соглашения — присоединение Армении к обращению Азербайджана о роспуске Минской группы ОБСЕ (занимается поисками решения Карабахского конфликта). «Последнюю пару лет эта группа фактически бездействует. Во-первых, потому что сопредседатели (Россия, США и Франция.— ''Ъ'') сейчас фактически находятся в состоянии войны друг с другом, я имею в виду двое против одного. Во-вторых, Франция полностью утратила шанс быть посредником или даже присутствовать на Южном Кавказе», — добавил господин Алиев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в январе заявил о необходимости провести референдум о принятии новой конституции. Он говорил, что ссылка на Декларацию о независимости в основном законе препятствует установлению мира, а новая конституция сделает страну более жизнеспособной в текущих геополитических условиях. В октябре 2023 года Никол Пашинян подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.