Суд Бангладеш урезал квоты для семей ветеранов, ставшие причиной протестов

Верховный суд Бангладеш сократил квоты при приеме на госслужбу, из-за которых в стране несколько недель длились протесты. Полностью льготы для членов семей ветеранов не отменены, однако теперь для них выделено 7% мест в госучреждениях, а не 30%. В столице страны Дакке все еще действует режим комендантского часа в связи с протестами. За время демонстраций погибли 133 человека, более 1,5 тыс. пострадали. Накануне полицейские получили приказ применять боевые патроны для разгона протестов.