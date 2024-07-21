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Суд Бангладеш урезал квоты для семей ветеранов, ставшие причиной протестов

Верховный суд Бангладеш сократил квоты при приеме на госслужбу, из-за которых в стране несколько недель длились протесты. Полностью льготы для членов семей ветеранов не отменены, однако теперь для них выделено 7% мест в госучреждениях, а не 30%. В столице страны Дакке все еще действует режим комендантского часа в связи с протестами. За время демонстраций погибли 133 человека, более 1,5 тыс. пострадали. Накануне полицейские получили приказ применять боевые патроны для разгона протестов.

Источник: AP 2023

Постановление Верховного суда Бангладеш цитирует телеканал IndiaToday. Оно предполагает, что 93% государственных должностей должны распределиться «на основе заслуг», оставшиеся 7% определены для членов семей ветеранов войны за независимость 1971 года. Предыдущий вариант системы квотирования предполагал 30% должностей для членов семей военных.

Демонстранты в Бангладеш выступают за полную отмену системы квотирования. По их мнению, квоты помогают партии премьер-министра Шейх Хасины удерживать власть.

Вчера, 20 июля, комендантский час в стране был ужесточен. В Дакке не работают метро и ж/д станции, отключены сети мобильного интернета, закрыты школы и университеты. В тот же день власти разрешили правоохранительным органам применять для разгона протестов боевые патроны. AFP cообщало о стрельбе и раненых демонстрантах. Вчера количество погибших оценивалось в 115 человек. К сегодняшнему дню их число увеличилось до 133. Среди пострадавших — более 300 сотрудников правоохранительных органов, около половины из них госпитализированы.