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«Не наше дело». Соратник Трампа жестко высказался о конфликтах

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. США не стоит принимать участие во всех конфликтах мира, заявил кандидат в вице-президенты США, сенатор Джей Ди Вэнс, его слова приводит The Washington Post.

Источник: AP 2023

«Порой, друзья, это не наше дело и надо держаться от него подальше», — сказал он.

Ди Вэнс добавил, что в укреплении национальной безопасности нет ничего криминального, и США достойно показывают себя в боевых действиях. Тем не менее, вовсе необязательно втягивать Вашингтон в любое противостояние на земном шаре.

Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.

Трамп Дональд