«Не наше дело». Соратник Трампа жестко высказался о конфликтах

«Порой, друзья, это не наше дело и надо держаться от него подальше», — сказал он.
Ди Вэнс добавил, что в укреплении национальной безопасности нет ничего криминального, и США достойно показывают себя в боевых действиях. Тем не менее, вовсе необязательно втягивать Вашингтон в любое противостояние на земном шаре.
Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.