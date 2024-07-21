Эрдоган заявил о попытках ЕС отстранить Венгрию от председательства

В начале июля Виктор Орбан побывал на Украине, в России и Китае в рамках миротворческой миссии, провел переговоры с лидерами этих стран, а также с Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По итогам визита он предложил Евросовету разработать новый подход в части решения конфликта России и Украины, а также наладить дипотношения с Россией.