Эрдоган заявил о попытках ЕС отстранить Венгрию от председательства

«Теперь они пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства в ЕС. Наша задача сейчас — набраться терпения. Надеюсь, что, обладая таким терпением, мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время», — сказал господин Эрдоган журналистам после возвращения из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (цитата по Hurriyet).
В начале июля Виктор Орбан побывал на Украине, в России и Китае в рамках миротворческой миссии, провел переговоры с лидерами этих стран, а также с Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По итогам визита он предложил Евросовету разработать новый подход в части решения конфликта России и Украины, а также наладить дипотношения с Россией.
Визиты Виктора Орбана начались после перехода к Венгрии представительства в ЕС, которое продлится до конца года. При этом венгерского премьера не пригласили выступить на первой пленарной сессии Европарламента, где традиционно лидер страны-председателя представляет новую программу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС. Руководство ЕС сочло визит господина Орбана в Москву нарушением правил объединения. В Европарламенте обсуждают лишение Венгрии права голоса, писала Politico.