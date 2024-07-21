Кличко: любой шаг Зеленского может привести к его политическому самоубийству

Последнее время категоричная позиция Киева насчет переговоров с Москвой начала меняться. В начале, осенью 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров, пока президентом России является Путин. Это позволило Кремлю регулярно напоминать, что Россия открыта к диалогу, а не хотят его только на Украине. Также Зеленский неоднократно подчеркивал невозможность любых территориальных уступок, а сесть за переговорный стол соглашался только после возвращения границ 1991 года. В итоге к лету 2024-го Украина оказалась под двойным ударом. На фронте развивается российское наступление, а уровень будущей поддержки Запада под вопросом.