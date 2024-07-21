Bloomberg сообщил о последней попытке Байдена сплотить демократов

В то же время ближайшие советники Байдена заявляют, что его решимость идти на выборы только укрепилась в последние дни. Так, вице-президент Камала Харрис недавно заявила крупным спонсорам Демократической партии, что президент «сохранил путь к победе», пишет Bloomberg. А председатель кампании Дженнифер О'Мэлли Диллон в недавнем интервью CBS сказала, что Байден «лучший человек, чтобы бросить вызов Дональду Трампу».