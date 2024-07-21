Алиев пообещал помочь французским территориям в обретении независимости

Причиной митингов в этом регионе в мае стал проект конституционного закона Франции, по которому те, кто прожил в Новой Каледонии более десяти лет, могут голосовать на местных выборах. Сейчас право голоса в Новой Каледонии есть только у тех, кто внесен в избирательные списки на момент подписания в 1998 году Нумейского соглашения, которое дало территориям значительную автономию от Франции, и их детей. Сторонники независимости Новой Каледонии выразили опасения, что из-за расширения электората за счет европейцев, переехавших на территории за последние 20 лет, они останутся в меньшинстве.