Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, Тарлев, лидер блока «Победа» Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.