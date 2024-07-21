Власти хотят сделать Молдавию серой зоной для НАТО, заявил экс-премьер

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
«Удержание власти с помощью репрессий и страха нужно для решения главной задачи — изменения конституции Молдовы. Цель ПДС — превратить нашу страну в серую транзитную зону, которая должна прикрывать восточный фланг НАТО. Для решения этой задачи нужно еще продать стратегические экономические объекты Молдовы, ликвидировать нейтралитет страны и тем самым узаконить, по сути, внешнее управление страны», — написал Тарлев в своем Telegram-канале.
По его мнению, важно не допустить реализации такого сценария.
«А именно добиться избрания нового руководства Молдовы и не допустить, чтобы этот мошеннический референдум по изменению конституции состоялся. Так как реальная цель этого референдума — лишить Молдову суверенитета», — подчеркнул Тарлев.
Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, Тарлев, лидер блока «Победа» Илан Шор, экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране.
Общественная дискуссия вокруг референдума продолжает набирать обороты в Молдавии. Некоторые представители оппозиции призывают население бойкотировать плебисцит, называя его незаконным и антинародным мероприятием. А ряд политических сил убеждены, что бойкот референдума может провалиться. По их мнению, партия власти воспользуется голосами молдавской диаспоры за рубежом и минимальная явка в одну треть будет обеспечена. Эти оппоненты Санду и правящей партии призывают граждан высказаться на референдуме против европейской интеграции.