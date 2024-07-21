Стояногло рассказал, почему его отстранили от должности генпрокурора

«Отстранение меня от должности было связано с двумя факторами. Первый: Генпрокуратуру под моим руководством пытались переподчинить политике, и не смогли. Второй: именно расследование кражи миллиарда беспокоило тех людей, которые сегодня находятся у власти, и их окружение».
По его мнению, незаинтересованность правящего режима выяснить все обстоятельства кражи миллиарда появилась одновременно с тем, как в ходе следствия стали появляться неудобные для власти факты.
«Нынешняя власть не заинтересована в расследовании “кражи века”. Это дело охватывает целый круг людей, которые ранее не были в поле зрения правоохранительных органов. А с началом расследования стали появляться многие факты о причастности к этому либо соратников действующего руководства страны, либо тех, кто имеет ближайшие интересы».
Он подверг резкой критике заявления некоторых политиков о том, что за время правления партии PAS в стране произошло множество благоприятных реформ.
«Какие реформы? О чём вообще речь? Скажите, где, в какой области произошла хоть какая-то реформа? Три-четыре года назад внутренний долг был пять с половиной миллиардов леев. Сегодня он уже превосходит десять миллиардов леев. Три года назад на обслуживание внутреннего государственного долга тратили полтора миллиарда леев. Сегодня — почти шесть. Откуда в стране деньги на развитие, на социальную поддержку населения, на реализацию социальных проектов, которые необходимы людям? Везде провалы», — подытожил экс-генпрокурор.
В начале июля Александр Стояногло был предложен Партией социалистов в качестве единого, беспартийного кандидата от оппозиции на президентских выборах в октябре. Был назначен раунд дискуссий с представителями оппозиционных партий, однако позже стало известно, что дискуссии пройдут позже и в двустороннем формате.