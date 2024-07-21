Стояногло рассказал, почему его отстранили от должности генпрокурора

«Какие реформы? О чём вообще речь? Скажите, где, в какой области произошла хоть какая-то реформа? Три-четыре года назад внутренний долг был пять с половиной миллиардов леев. Сегодня он уже превосходит десять миллиардов леев. Три года назад на обслуживание внутреннего государственного долга тратили полтора миллиарда леев. Сегодня — почти шесть. Откуда в стране деньги на развитие, на социальную поддержку населения, на реализацию социальных проектов, которые необходимы людям? Везде провалы», — подытожил экс-генпрокурор.