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КНР и Филиппины договорились по ситуации в спорной акватории Южно-Китайского моря

Правительства Китая и Филиппин «достигли взаимопонимания по условиям временного соглашения», касающегося спорной территории в Южно-Китайском море. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Филиппин. В соглашении речь идет о возможности для Филиппин проводить ротацию военных и поставлять необходимые запасы для гарнизона на борту филиппинского корабля Sierra Madre, находящегося в Южно-Китайском море у Второй отмели Томаса, спорной территории, которую в Китае называют рифом Жэньай, а на Филиппинах — отмелью Аюнгин.

Источник: AP 2023

Подробностей соглашения министерство не приводит, однако уточняет, что достигнуто оно было «после серии консультаций по итогам открытых и конструктивных обсуждений между двумя сторонами» на встрече в Маниле в начале июля. В соглашении отмечается, что оно достигнуто «без ущерба для позиций каждой из сторон в Южно-Китайском море». Говорится в заявлении и о признании сторонами «необходимости деэскалации в Южно-Китайском море и урегулирования разногласий посредством диалога и консультаций».

Вторая отмель Томаса уже многие годы является предметом территориального спора Китая и Филиппин. В 1999 году Филиппины нарочно посадили на риф этой отмели свой корабль Sierra Madre, чтобы иметь основания называть эту часть акватории Южно-Китайского моря своей. С тех пор Филиппины регулярно отправляли к кораблю свои суда для доставки припасов и ротации военнослужащих. Эти миссии каждый раз резко критикуются Китаем, который считает их нарушением своего территориального суверенитета. Год назад этот спор резко обострился после столкновения филиппинского корабля, следовавшего к Sierra Madre, и судна береговой охраны КНР.

США, у которых с Филиппинами еще с 1951 года подписан договор о взаимной обороне, предлагали свою помощь в том, чтобы Филиппины имели возможность обеспечивать свой гарнизон на отмели всем необходимым. Однако Филиппины отклонили это предложение.

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