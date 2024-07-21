КНР и Филиппины договорились по ситуации в спорной акватории Южно-Китайского моря

Вторая отмель Томаса уже многие годы является предметом территориального спора Китая и Филиппин. В 1999 году Филиппины нарочно посадили на риф этой отмели свой корабль Sierra Madre, чтобы иметь основания называть эту часть акватории Южно-Китайского моря своей. С тех пор Филиппины регулярно отправляли к кораблю свои суда для доставки припасов и ротации военнослужащих. Эти миссии каждый раз резко критикуются Китаем, который считает их нарушением своего территориального суверенитета. Год назад этот спор резко обострился после столкновения филиппинского корабля, следовавшего к Sierra Madre, и судна береговой охраны КНР.