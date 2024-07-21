WSJ узнала о политических амбициях Такера Карлсона

По версии издания, выступление Карлсона на съезде свидетельствует о его «возрождающейся роли в консервативном движении». Журналист также близок к сенатору от штата Огайо Джей Ди Вэнсу, которого он активно продвигал на пост вице-президента США, отмечает WSJ, его в конечном счете и выбрал Трамп в качестве своего партнера по президентской гонке. Источники издания в Республиканской партии полагают, что у журналиста есть политические амбиции, и он «мог бы когда-нибудь баллотироваться на высокий пост».