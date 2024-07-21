Мишустин посетит с рабочей поездкой Хабаровск 22−23 июля

«22−23 июля председатель правительства посетит Хабаровск. Михаил Мишустин ознакомится с планами развития аэровокзальной и аэродромной инфраструктуры аэропорта Хабаровск, встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, побывает на заводе энергетического машиностроения АО “Дальэнергомаш”, в Дальневосточном государственном университете путей сообщения и Детской краевой клинической больнице имени А. К. Пиотровича», — говорится в сообщении.
Сопровождать главу правительства будут министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр транспорта Роман Старовойт и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В Хабаровск Мишустин прибудет из Магадана, где он совершает рабочую поездку
Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край и Сахалинскую область. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа. Премьер, в частности, посетил Владивосток и Улан-Удэ.