Еще один кандидат в губернаторы Волгоградской области собрал подписи

Кононенко — представитель партии ЛДПР. В папке с документами, которую у него принял Секретарь ИКВО Анатолий Ярлыкин, были и собранные подписи. В поддержку этого кандидата подписались 236 депутатов муниципальных образований и глав муниципалитетов. Теперь эти подписные листы и прочие документы и сведения избирком будет проверять в течение 10 дней. Если все в порядке — кандидата зарегистрируют.