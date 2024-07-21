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Еще один кандидат в губернаторы Волгоградской области собрал подписи

Алексей Кононенко принес документы в избирком для регистрации на выборах.

Источник: ИКВО

В волгоградском избиркоме воскресенье, 21 июля, стало плодотворным рабочим днем. Сразу два кандидата на пост губернатора Волгоградской области пришли регистрировать свою кандидатуру для участия в выборах: принесли пакет документов, включая собранные подписи в свою поддержку. Следом за справороссом Алексеем Васютенко офис ИКВО посетил Алексей Кононенко.

Кононенко — представитель партии ЛДПР. В папке с документами, которую у него принял Секретарь ИКВО Анатолий Ярлыкин, были и собранные подписи. В поддержку этого кандидата подписались 236 депутатов муниципальных образований и глав муниципалитетов. Теперь эти подписные листы и прочие документы и сведения избирком будет проверять в течение 10 дней. Если все в порядке — кандидата зарегистрируют.