FT узнала о набегах сквоттеров и диверсиях против российских суперъяхт на Западе

«Это как если агент по борьбе с наркотиками видит, что дилер торгует автомобилем Mercedes, и хочет его конфисковать. А тот утверждает, что это не его машина, что она принадлежит его матери или сестре. Приходиться судиться, чтобы выяснить, действительно ли он владелец. Кто платит страховку? Кто привез машину, чтобы заменить масло? В чьем гараже она стоит? Вот [с яхтами] то же самое, только в гораздо большем масштабе», — описывает эксперт.