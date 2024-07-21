Димогло: Молдова не соответствует большинству критериев Евросоюза

Это мероприятие Молдова принимала в прошлом году, однако никаких значимых результатов стране оно не принесло, заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.
Она напомнила, что на данный момент девять государств, включая Молдову, имеют официальный статус кандидата на вступление в ЕС. Сербия ждёт вступления в ЕС с 2012 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, Турция — с 1999 года.
«Это только “хорошие люди” преподносят начало переговоров с ЕС как гарантию евроинтеграции. Статус страны-кандидата или начало переговоров не означают вступление Молдовы в ЕС. Молдова не соответствует большинству критериев Евросоюза».
По её словам, даже представители правящей партии признают, что с момента получения статуса кандидата Молдова не выполнила все необходимые условия для запуска переговоров с ЕС.
Телеведущая выразила опасение, что интеграция страны в ЕС может сильно навредить ее экономике.
«К примеру, в 2008 году на внутреннем рынке Болгарии было примерно 75% своей продукции, а сегодня — менее 25%. Давайте мы с вами хорошо подумаем и наконец-то поймем, что мы никому не нужны, кроме самих себя».
Напомним, Молдова должна следовать Копенгагенским критериям для того, чтобы вступить в ЕС. Критерии требуют, чтобы в государстве соблюдались демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, а также принцип правового государства. Также в стране должна присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика.