Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

«Мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет это Путин или не Путин — какая разница? Если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все в России решает», — сказал он.