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Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский допустил возможность мирных переговоров с представителями России, даже если это будет президент Владимир Путин, об этом глава киевского режима заявил в интервью британскому телевидению.

Источник: РИА "Новости"

«Мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И будет это Путин или не Путин — какая разница? Если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все в России решает», — сказал он.

По словам Зеленского, у Киева появится готовность вести переговоры, если к следующему саммиту по Украине «будет готов план и если Россия будет готова проговаривать этот план».

Москва не раз указывала, что готова к диалогу, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. Абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, но пока этого возможно достичь только военным путем.

Мирные предложения Путина

В середине июня глава государства выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что для начала переговоров киевский режим должен вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия на это условие.

Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО — Москве для урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус соседней страны.

В офисе Зеленского отвергли предложения Путина, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Украины от субъектности.

переговоры
Путин Владимир