Зеленский признал, что ситуация с потерями в ВСУ становится все хуже

Зеленский отказался назвать точное число погибших. Он также не смог четко ответить на вопрос, сколько еще ВСУ смогут продержаться при таких потерях. «Это зависит, прежде всего, от морального духа военных, это зависит от морального духа народа, который работает ради того, чтобы у военных была зарплата, и это зависит от единства между военными и гражданскими на Украине, и это зависит от единства Запада», — заявил он.