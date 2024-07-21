В штабе Байдена заявили, что президент принял решение о выдвижении кандидатом на выборах

На вопрос, считает ли он, что вице-президенту США Камале Харрис в случае выдвижения кандидатом в президенты при выходе Байдена из гонки удастся одолеть республиканца Дональда Трампа, Ричмонд выразил уверенность в том, что это под силу «кампании Байдена и Харрис». «Мы никогда не исходили из того, что это будет простая предвыборная гонка. Любой, кто так думал, заблуждался. Но мы готовим кампанию, благодаря которой сможем добиться победы в ноябре», — подчеркнул он.