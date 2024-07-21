В штабе Байдена заявили, что президент принял решение о выдвижении кандидатом на выборах

Ему был задан вопрос, означает ли рост числа демократов, призывающих Байдена к выходу из предвыборной гонки, что он лишился контроля над партией. «Нет, это не так. Он слышит их опасения и хотел бы четко дать понять, что принял решение. Это решение заключается в том, что он примет [предложение] о выдвижении кандидатом, будет добиваться переизбрания и победит», — утверждал представитель избирательного штаба действующего американского лидера.
На вопрос, считает ли он, что вице-президенту США Камале Харрис в случае выдвижения кандидатом в президенты при выходе Байдена из гонки удастся одолеть республиканца Дональда Трампа, Ричмонд выразил уверенность в том, что это под силу «кампании Байдена и Харрис». «Мы никогда не исходили из того, что это будет простая предвыборная гонка. Любой, кто так думал, заблуждался. Но мы готовим кампанию, благодаря которой сможем добиться победы в ноябре», — подчеркнул он.
К настоящему моменту четыре американских сенатора, представляющих Демократическую партию, публично выступили с призывом к Байдену снять свою кандидатуру с выборов. В воскресенье к ним присоединился независимый сенатор Джо Манчин (от штата Западная Вирджиния), до мая 2024 года также состоявший в рядах Демократической партии и по-прежнему поддерживающий ее в верхней палате американского Конгресса. Кроме того, с аналогичным призывом к Байдену выступили по меньшей мере 30 членов Палаты представителей Конгресса.
В пятницу портал Axios информировал, что Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки