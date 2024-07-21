Зеленский в интервью британскому телевидению ранее заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.
«На мой взгляд, правда, это не более, чем очередная игра на публику, естественно, западную. Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит. Нам с ним, нелегитимным, разговаривать не о чем — президентский срок давно вышел, а капитуляцию может подписать и кто-то из генералов, как было с гитлеровской Германией», — сказал Журавлев.
Депутат отметил, что у Зеленского нет другого выхода, «он прекрасно понимает, что, если и дальше будет ерепениться, то США, где к власти совсем скоро придет Трамп, окончательно перекроют кислород киевскому режиму».
«Не знает, что предпринять, не понимая, что судьбу Украины будут решать уже без него. Он и указ свой может отменить — менял ведь мнение неоднократно, в том числе и по таким важным вопросам, как достижение мира на Донбассе — и, в принципе, сесть за стол переговоров, но вести их исключительно через посредника», — добавил парламентарий.
Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них.
Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учёта новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.