В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией

«На мой взгляд, правда, это не более, чем очередная игра на публику, естественно, западную. Зеленский таким образом хочет показать, что стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит. Нам с ним, нелегитимным, разговаривать не о чем — президентский срок давно вышел, а капитуляцию может подписать и кто-то из генералов, как было с гитлеровской Германией», — сказал Журавлев.