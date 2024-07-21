В Белоруссии заявили о сложной ситуации на западных границах из-за милитаризации соседей

По словам председателя ГПК, того взаимодействия с сопредельными государствами «по линии погранпредставительской деятельности, как это было раньше, нет». "Раньше мы могли созвониться, пообщаться, переговорить, но по причине нежелания сотрудников пограничных органов сопредельных стран таким образом мы не взаимодействуем, — сказал глава ГПК. Председатель подчеркнул, что контакты по линии решения текущих, технических вопросов, возникающих на границе, сохранились. В частности, по его словам, это в первую очередь на КПП в вопросе пропуска лиц и транспортных средств.