В Белоруссии заявили о сложной ситуации на западных границах из-за милитаризации соседей

«Обстановка на западных рубежах сложная в связи с сильным нарастанием милитаризации приграничья со стороны сопредельных государств. Это наращивание военного потенциала, военной мощи, развертывание вблизи государственной границы широкомасштабных и многочисленных подразделений, воинских формирований, которые мы видим, которые отслеживаем», — сказал Молостов.
По словам председателя ГПК, того взаимодействия с сопредельными государствами «по линии погранпредставительской деятельности, как это было раньше, нет». "Раньше мы могли созвониться, пообщаться, переговорить, но по причине нежелания сотрудников пограничных органов сопредельных стран таким образом мы не взаимодействуем, — сказал глава ГПК. Председатель подчеркнул, что контакты по линии решения текущих, технических вопросов, возникающих на границе, сохранились. В частности, по его словам, это в первую очередь на КПП в вопросе пропуска лиц и транспортных средств.
Обстановка на границе с Украиной.
Молостов также отметил напряженность обстановки на границе с Украиной, однако заметил, что число провокаций в этом регионе значительно сократилось. «Обстановка на южных рубежах нашего государства остается сложной и напряженной. Это понятно, потому что на территории сопредельной Украины ведутся боевые действия», — сказал глава ГПК. Он напомнил о совещании с силовым блоком, проведенном президентом Александром Лукашенко, на котором «четко и конкретно были уточнены задачи по состоянию на текущее время».
Председатель ГПК назвал обстановку напряженной. «Сопредельная сторона усиливается минно-взрывными заграждениями. Продолжаются мероприятия разведки, в том числе плотность полета беспилотных летательных аппаратов. Но при этом значительно сократились провокации на государственной границе с Украиной», — отметил Молостов.