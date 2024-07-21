Байден заявил, что выходит из президентской гонки

На этом фоне среди демократов стали все чаще звучать призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис. Теоретически возможность заменить кандидата будет у партии на съезде в августе, но на практике тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. Сам же Байден говорил, что намерен идти до конца. При этом СМИ пишут, что он объявит о снятии с выборов уже в ближайшие дни.