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Байден заявил, что выходит из президентской гонки

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. При это он отметил, что останется главой государства до конца своего срока.

Источник: Reuters

Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава Белого дома неудачно выступил на первых дебатах с Дональдом Трампом. Он запинался и делал паузы, не всегда четко формулировал мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.

На этом фоне среди демократов стали все чаще звучать призывы выдвинуть другого кандидата. Наиболее вероятным претендентом считается вице-президент Камала Харрис. Теоретически возможность заменить кандидата будет у партии на съезде в августе, но на практике тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. Сам же Байден говорил, что намерен идти до конца. При этом СМИ пишут, что он объявит о снятии с выборов уже в ближайшие дни.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Байден Джо