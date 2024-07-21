В Севастополе отменили ракетную баллистическую угрозу

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Сигнал «Баллистика» — предупреждение об угрозе атаки ракетами с баллистической траекторией полета — был объявлен в Севастополе второй раз за день и спустя четыре минуты отменен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание всем, баллистика! Принять меры безопасности!» — написал губернатор в своем Telegram-канале в 20.41 мск. Уже в 20.45 он опубликовал сообщение об отбое баллистической угрозы.
Ранее Развожаев сообщал, что после атаки на пляж 23 июня в городе будет введен еще один сигнал — об опасности баллистической угрозы. Он будет звучать в случае возможной атаки на город ракет с баллистической траекторией полета.