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Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки.

Источник: РИА "Новости"

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.

дипломатия