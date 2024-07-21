Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», — написала дипломат в своём Telegram-канале.
Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки.
«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», — написала дипломат в своём Telegram-канале.
Ранее Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост президента США.