Что будет после снятия Джо Байдена с выборов

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, 56 лет. Один из самых популярных и харизматичных губернаторов среди демократов, в том числе за счет того, что превратил Калифорнию в прибежище для американок, которые не могут сделать аборты в контролируемых республиканцами штатах. В 2020 году издал указ, предполагающий постепенный отказ штата от автомобилей на бензине к 2035 году. При этом недавно Ньюсом подписал закон, который запрещает школьным учителям сообщать родителям учащихся о сексуальной ориентации и гендерной принадлежности без согласия последних (Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года). Из-за этой меры властей штата миллиардер Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры своей компании Space X из Калифорнии в Техас. Ньюсом был также активно вовлечен в организацию визита председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско в ноябре 2023 года.