В Европе признали неприятную правду о санкциях, пишут СМИ

Отмечается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Москва в любом случае снова будет участвовать в мировой торговле без ограничений, нравится ли это Западу или нет. Тем не менее в будущем эта политика может навредить самим европейцам, в том числе вызвать повышение цен на нефть и газ, предупреждает автор статьи.