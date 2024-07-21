«Российская экономика активно развивается благодаря оборонному буму. Эксперты надеются, что в долгосрочной перспективе “санкции будут действовать как ползучий яд”. С трезвой точки зрения, санкционная политика Запада должна быть признана провальной», — говорится в материале.
Отмечается, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Москва в любом случае снова будет участвовать в мировой торговле без ограничений, нравится ли это Западу или нет. Тем не менее в будущем эта политика может навредить самим европейцам, в том числе вызвать повышение цен на нефть и газ, предупреждает автор статьи.
«Мы стали уязвимы к этому, потому что недостаточно инвестировали в производственную инфраструктуру», — добавляется в публикации.
Запад усилил санкционное давление на Москву из-за поддержки Киева, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, их основная цель —ухудшить жизнь миллионов людей.